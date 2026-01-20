POL-NB: Brand einer Gartenlaube - Verdacht der Brandstiftung

Grimmen (Vorpommern-Rügen) (ots) -



In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags (20. Januar 2026) gegen 04:15 Uhr, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeireviers Grimmen in die Kleingartenanlage "Südwest-Kegelhalle e. V." entsandt. Grund hierfür war eine gemeldete unklare Rauchentwicklung.



Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass eine Gartenlaube in voller Ausdehnung brannte. Umgehend wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert, welche den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen konnte.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gibt es Anhaltspunkte dafür, dass das Feuer durch einen bislang unbekannten männlichen Tatverdächtigen gelegt worden sein könnte. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar.



Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stralsund soll voraussichtlich am morgigen Mittwoch ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen und die weiteren Untersuchungen vor Ort durchführen.



Der entstandene Sachschaden an der Gartenlaube wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Im weiteren Umfeld der Gartenanlage wurden zudem zwei kleinere Brandherde festgestellt, bei denen ein zusätzlicher Schaden von rund 250 Euro entstand. Durch das aufmerksame Einschreiten der jeweiligen Kleingärtner konnten diese Kleinbrände jedoch schnell gelöscht werden.



Weitere Angaben sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



