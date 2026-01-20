POL-HRO: Hoher Sachschaden nach Traktor-Unfall in Neu Pannekow im Landkreis Rostock

Altkalen/ Neu Pannekow (Landkreis Rostock) (ots) -



Am Nachmittag des 19.01.2026 ereignete sich in Neu Pannekow nach aktuellem Informationsstand ein Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines Traktors samt Anhänger, bei dem die 18-jährige Fahrerin des Gespanns leicht verletzt wurde.



Wie aus den bislang vorliegenden Erkenntnissen der Verkehrsunfallaufnahme hervorgeht, sei die 18-jährige Fahrerin des Traktors von der L201 nach links in die Straße Neu Pannekow abgebogen, woraufhin sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Gespann verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die Zugmaschine überfuhr zunächst den örtlichen Verteilerkasten eines Telekommunikationsanbieters und durchbrach im Weiteren Zaun und Hecke eines angrenzenden Grundstücks. Hier kollidierte der Traktor mit der hinter der Hecke stehenden Garage, woraufhin der Traktor auf die Seite kippte. Laut Aussage der Grundstückseigentümerin seien Wände der betroffenen Garage eingerissen und darin geparkte Fahrzeuge (zwei Kleinkrafträder, zwei Quads) beschädigt worden. Auch ein vor der Garage geparkter PKW (Nissan) wurde in Mitleidenschaft gezogen. Allein der Fremdschaden beträgt gemäß einer ersten Einschätzung mehr als 51.000 Euro. Angaben zum Gesamtschaden liegen indes nicht vor.



Die junge Fahrerin erlitt einen Schock und Schürfwunden an den Armen. Nach erfolgter, medizinischer Erstversorgung wurde die Frau in das Krankenhaus Demmin gebracht.



Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



