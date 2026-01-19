POL-HRO: Garagenbrand in Menzendorf - Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Nr.6199354  | 19.01.2026  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Menzendorf (LK NWM) (ots) -

Aktuell kommt es in Menzendorf zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Grund ist eine in Brand geratene Garage.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt. Aufgrund der Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Durch die eingesetzten Kräfte wurden elf Personen aus umliegenden Wohnhäusern evakuiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt eine Person eine Rauchgasvergiftung.

Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern