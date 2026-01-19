POL-HRO: Garagenbrand in Menzendorf - Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Menzendorf (LK NWM) (ots) -



Aktuell kommt es in Menzendorf zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Grund ist eine in Brand geratene Garage.



Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt. Aufgrund der Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.



Durch die eingesetzten Kräfte wurden elf Personen aus umliegenden Wohnhäusern evakuiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt eine Person eine Rauchgasvergiftung.



Es wird unaufgefordert nachberichtet.



