POL-NB: Zwei Fußgänger bei Verkehrsunfall mit einem PKW schwer verletzt

Wolgast (ots) -



Heute Morgen (19.01.2026, gegen 7 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgänger im Alter von 8 und 16 Jahren schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt wurden.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollten die beiden Fußgänger die Chausseestraße in Wolgast aus Richtung Krankenhaus kommend in Richtung Einkaufscenter bei stockendem Fahrzeugverkehr überqueren. Dabei sollen sie unvermittelt auf die Fahrbahn getreten sein und den von rechts aus Richtung Hufelandstraße kommenden PKW Mitsubishi eines 66-jährigen Fahrzeugführers übersehen haben, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.



Die 8 und 16 Jahre alten Fußgänger wurden durch die Kollision mit dem PKW schwer verletzt und durch Rettungskräfte in das Krankenhaus nach Wolgast gebracht.



Am PKW des 66-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Die Chausseestraße war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der polizeilichen Unfallaufnahme für knapp eine Stunde voll gesperrt.



Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Ben Tuschy

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03971 251-3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell