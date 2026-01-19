POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss deckt Diebstahl von Kennzeichen auf

Stralsund (ots) -



Am 18.01.2026 gegen 23:00 Uhr kam es in Stralsund, Hagemeisterstraße zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kam der 26-jährige Fahrzeugführer eines PKW Opel mit seinem PKW bei winterglatter Fahrbahn von der Fahrbahn ab und durchfuhr hier einen Zaun nebst Hecke, bevor er mit seinem PKW zum Stillstand kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Stralsund Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Weiterhin räumte der nunmehr Beschuldigte den Konsum von Betäubungsmitteln vor Fahrtantritt ein. Eine weitere Überprüfung ergab, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und das Fahrzeug weder pflichtversichert noch angemeldet war. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, Fahrer ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Urkundenfälschung. Eine entsprechende Blutprobenentnahme wurde im Klinikum Stralsund veranlasst. Weiterhin konnte im Rahmen der Unfallaufnahme der Diebstahl von Kennzeichentafel aufgeklärt werden. Die am verunfallten PKW angebrachten Kennzeichentafeln wurden nämlich kurz zuvor in Stralsund, Frankendamm von einem PKW Citroen entwendet. Auch hier wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Verdachtes des Diebstahls gegen den Unfallfahrer eingeleitet. Da das verunfallte Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, wurde es durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell