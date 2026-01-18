POL-NB: Zeugenaufruf nach zwei Bränden in einer Kleingartenanlage in Altenkirchen (LK Vorpommern-Rügen)

Polizeirevier Sassnitz (ots) -



Am 17.01.2026 gegen 20:50 Uhr und am 18.01.2026 gegen 19:00 Uhr kam es zu zwei Bränden in einer Kleingartenanlage in 18556 Altenkirchen auf der Insel Rügen.

Durch unbekannte Tatverdächtige wurde am 17.01.2026 Unrat in einer nicht genutzten Parzelle der Kleingartenanlage in Brand gesetzt. Der Brand konnte durch die Kameraden der Feuerwehren Breege, Wiek und Altenkirchen schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 EUR.

Am Folgetag wurde erneut ein Feuer in der Anlage gemeldet. Dieses Mal brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung. Das Feuer konnte durch die o.g. Feuerwehren unter Kontrolle gebracht werden. Die Gartenlaube in den Maßen von 4mx 4m wurde jedoch vollständig zerstört. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf ca. 6.000 EUR. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache wurden durch den Kriminaldauerdienst Anklam übernommen. Zusätzlich wurde durch die Staatsanwaltschaft Stralsund der Einsatz eines Brandursachenermittlers angeordnet.



Die Polizei bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung. Zeugen der Tat oder Personen, die relevante Wahrnehmungen zu den benannten Zeiten in Altenkirchen gemacht haben, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Sassnitz unter der Tel.-Nr. 038392-3070, über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



