POL-HRO: Wohnungsbrand in Rostock mit verletzter Person

Am 18.01.2026 kam es um 17:13 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr, des

Rettungsdienstes und der Polizei in Rostock, Kurt-Schumacher-Ring.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet eine Wohnung im

1.Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand. Bei Eintreffen der

Einsatzkräfte wurde bereits starke Rauchentwicklung aus der Wohnung

festgestellt. Durch die Feuerwehr wurde umgehend mit den

Löscharbeiten begonnen.

Die Feuerwehr konnte eine schwerverletzte weibliche Person aus der

Wohnung retten. Die 64-jährige Frau wurde durch die Rettungskräfte

vor Ort versorgt und in der weiteren Folge mit schweren Verletzungen

in die Uni-Klinik verbracht.

Durch die schnellen Löscharbeiten bestand keine Gefahr für andere

Personen oder Sachwerte. Der Sachschaden wird gegenwärtig auf ca.

20.000 EUR geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und

es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet.



