POL-HRO: Wohnungsbrand in Rostock mit verletzter Person
Rostock (ots) -
Am 18.01.2026 kam es um 17:13 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr, des
Rettungsdienstes und der Polizei in Rostock, Kurt-Schumacher-Ring.
Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet eine Wohnung im
1.Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand. Bei Eintreffen der
Einsatzkräfte wurde bereits starke Rauchentwicklung aus der Wohnung
festgestellt. Durch die Feuerwehr wurde umgehend mit den
Löscharbeiten begonnen.
Die Feuerwehr konnte eine schwerverletzte weibliche Person aus der
Wohnung retten. Die 64-jährige Frau wurde durch die Rettungskräfte
vor Ort versorgt und in der weiteren Folge mit schweren Verletzungen
in die Uni-Klinik verbracht.
Durch die schnellen Löscharbeiten bestand keine Gefahr für andere
Personen oder Sachwerte. Der Sachschaden wird gegenwärtig auf ca.
20.000 EUR geschätzt.
Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und
es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet.
Gordon Tiesler
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
