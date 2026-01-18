POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 15-Jährigen aus Stralsund
Stralsund (ots) -
Der seit dem 07. Januar 2026 vermisste 15-Jährige aus Stralsund konnte nach Zeugenhinweisen wohlbehalten in Stralsund angetroffen werden. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt.
Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.
