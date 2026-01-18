POL-NB: Ergänzungsmeldung zum Brand eines Schweinestalls in Siedenbollentin (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Nr.6198673  | 18.01.2026  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

PR Malchin (ots) -

Wie bereits berichtet, kam es am 18.01.2026, 13:45 Uhr zum Brand in einem Schweinestall eines Landwirtschaftsbetriebes in Siedenbollentin.
Hier der Link zur Ausgangsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6198647.
Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte der Stall bereits in voller Ausdehnung Folgend kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr um ein Übergreifen auf angrenzende Stallanlagen zu verhindern. Die Feuerwehren Altentreptow, Neubrandenburg, Burow-Weltzin, Grapzow, Tützpatz, Friedland, Werder/Kölln und die FTZ Neuendorf befanden sich mit ca. 130 Kameraden im Einsatz. Es verendeten ca. 30 Schweine in dem brennenden Gebäude. Die Brandbekämpfung ist größtenteils abgeschlossen. Zur Klärung der Brandursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg der Einsatz eines Brandursachenermittlers angeordnet. Dieser wird am morgigen Tag den Brandort untersuchen. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Schaden beläuft sich geschätzt auf mehrere Millionen Euro.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

