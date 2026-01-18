POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der B198 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Röbel (ots) -



Am 18.01.2026, gegen 14:32 Uhr, kam es auf der B198 zu einem

Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 68-jährige deutsche

Fahrzeugführerin eines PKW Dacia die B198 aus Richtung Stuer kommend

in Richtung Plau am See. In einer Rechtskurve kam sie aus bislang

ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab

und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Die 68-Jährige wurde

dabei leicht verletzt und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus

nach Plau am See verbracht. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Stuer

und Altenhof waren mit 15 Kameraden zur Unterstützung im Einsatz.

Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden

beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die B198 für etwa eine

Stunde halbseitig gesperrt werden.



