POL-NB: Erstmeldung zum Brand eines Schweinestalls in Siedenbollentin (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Am 18.10.2026, gegen 13:45 Uhr, kam es zu einem Brand in einem

Schweinestall eines Landwirtschaftsbetriebes in Siedenbollentin. Bei

Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das circa 40 Meter mal 30

Meter große Gebäude in Brand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand

befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches etwa 20 bis 30

Schweine in dem Stall. Wie viele Tier den Flammen zum Opfer gefallen

sind, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandbekämpfung sind sämtliche

Feuerwehren der umliegenden Gemeinden mit einem Großaufgebot im

Einsatz. Die Löscharbeiten werden noch einige Stunden andauern. Wie

es zum Brand kommen konnte, ist derzeit unklar. Nach Abschluss der

Löscharbeiten wird der Kriminaldauerdienst vor Ort die Ermittlungen

zur genauen Brandursache aufnehmen. Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse

wird unaufgefordert nachberichtet.



