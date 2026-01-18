POL-NB: Erstmeldung zum Brand eines Schweinestalls in Siedenbollentin (LK Mecklenburgische Seenplatte)
PR Malchin (ots) -
Am 18.10.2026, gegen 13:45 Uhr, kam es zu einem Brand in einem
Schweinestall eines Landwirtschaftsbetriebes in Siedenbollentin. Bei
Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand das circa 40 Meter mal 30
Meter große Gebäude in Brand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand
befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches etwa 20 bis 30
Schweine in dem Stall. Wie viele Tier den Flammen zum Opfer gefallen
sind, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.
Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandbekämpfung sind sämtliche
Feuerwehren der umliegenden Gemeinden mit einem Großaufgebot im
Einsatz. Die Löscharbeiten werden noch einige Stunden andauern. Wie
es zum Brand kommen konnte, ist derzeit unklar. Nach Abschluss der
Löscharbeiten wird der Kriminaldauerdienst vor Ort die Ermittlungen
zur genauen Brandursache aufnehmen. Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse
wird unaufgefordert nachberichtet.
