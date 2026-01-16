POL-HRO: Vermisstenfahndung nach 16-jährigem Mädchen aus Schwerin

Schwerin, Parchim (ots) -



Die Polizei fahndet derzeit nach einem 16-jährigen Mädchen aus Schwerin. Die Jugendliche ist seit dem 12.01.2026, 18:00 Uhr, aus der elterlichen Wohnung in der Schelfstadt unbekannten Aufenthalts. Nach bisherigen Erkenntnissen hat das Mädchen Kontakte nach Parchim.



Seit heute Vormittag ist der Polizei ihr Verschwinden bekannt. Es wurden entsprechende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, bislang jedoch ohne Erfolg.



Fotos er Vermissten sind unter dem beigefügten Link zu finden: https://fcld.ly/2026-01-16vermisst_schwerin



Beschreibung der Gesuchten:



170cm groß, schlanke Figur, dunkelbraune schulterlange Haare, blau-graue Augen,



Zuletzt getragen:



blaue Jeanshose, schwarzer Pullover, braune Schuhe, rosa-schwarze Winterjacke



Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 oder über den Notruf 110 entgegen.

Die Medien werden gebeten die Vermisstenfahndung zu unterstützen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





