POL-HRO: mehrere Graffiti in Kühlungsborn (LK Rostock)

Im Zeitraum vom 17.01.2026, 18:00 Uhr und 18.01.2026, 07:00 Uhr wurde

das Gebäude eines Sportvereins sowie eines Lebensmitteldiscounters in

Kühlungsborn mit Graffiti besprüht. Neben den Schriftzügen "ACAB"

sowie "FCH" wurden auch strafbare, verfassungsfeindliche Symbole und

Schriftzüge aufgebracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca.

4.000 Euro geschätzt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen

Sachbeschädigung und Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen

Zeugen die relevante Wahrnehmungen im benannten Zeitraum in

Kühlungsborn gemacht haben, werden gebeten sich an das Polizeirevier

Bad Doberan unter Tel. 038203-560 oder jede andere

