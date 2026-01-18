POL-HRO: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Cambs (LK LUP)

Cambs (ots) -

Am 17.01.2026, in der Zeit von 17:15 Uhr bis 23:20 Uhr verschafften
sich unbekannte Täter durch Einschlagen der Terassentür Zugang zu
einem Einfamilienhaus in Cambs.
Ersten Erkenntnissen nach wurden neben Bargeld auch hochwertige Uhren
entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 44.000 Euro.
Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren
wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl eingeleitet.

Zeugen die in der benannten Tatzeit Wahrnehmungen zu auffälligen
Fahrzeugen oder Personen getroffen haben, werden gebeten sich bei der
Polizei Sternberg 03847-43270 oder jeder anderen Dienststelle zu
melden.

Sascha Puchala
Polizeihauptkommissar
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

