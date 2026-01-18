POL-HRO: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Cambs (LK LUP)

Cambs (ots) -



Am 17.01.2026, in der Zeit von 17:15 Uhr bis 23:20 Uhr verschafften

sich unbekannte Täter durch Einschlagen der Terassentür Zugang zu

einem Einfamilienhaus in Cambs.

Ersten Erkenntnissen nach wurden neben Bargeld auch hochwertige Uhren

entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 44.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren

wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl eingeleitet.



Zeugen die in der benannten Tatzeit Wahrnehmungen zu auffälligen

Fahrzeugen oder Personen getroffen haben, werden gebeten sich bei der

Polizei Sternberg 03847-43270 oder jeder anderen Dienststelle zu

melden.



