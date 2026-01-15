POL-HRO: 42-jährige vermisste Frau aus Schwerin wohlbehalten angetroffen
Schwerin (ots) -
Die 42-jährige vermisste Frau aus Schwerin - siehe Pressemitteilung:
https://t1p.de/8o9v1 konnte am heutigen Nachmittag wohlbehalten
angetroffen werden.
Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der
Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um
Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen
Daten.
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell