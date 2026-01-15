POL-HRO: 42-jährige vermisste Frau aus Schwerin wohlbehalten angetroffen

Schwerin (ots) -



Die 42-jährige vermisste Frau aus Schwerin - siehe Pressemitteilung:

https://t1p.de/8o9v1 konnte am heutigen Nachmittag wohlbehalten

angetroffen werden.



Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der

Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um

Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen

Daten.



