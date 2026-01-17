POL-HRO: Folgemeldung/ 80-jährige Fußgängerin nach Verkehrsunfall in Wismar verstorben
Wismar (ots) -
Heute erhielt die Polizei die traurige Mitteilung, dass die
80-jährige Fußgängerin, die nach einem schweren Unfall am 15.01.2026
im Wismarer Philosophenweg ins Klinikum eingeliefert wurde,
verstorben ist.
Pressemitteilung vom 15.01.2026
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6197382
Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell