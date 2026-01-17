POL-HRO: Folgemeldung/ 80-jährige Fußgängerin nach Verkehrsunfall in Wismar verstorben

Wismar (ots) -



Heute erhielt die Polizei die traurige Mitteilung, dass die

80-jährige Fußgängerin, die nach einem schweren Unfall am 15.01.2026

im Wismarer Philosophenweg ins Klinikum eingeliefert wurde,

verstorben ist.



Pressemitteilung vom 15.01.2026

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6197382



