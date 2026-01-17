POL-HRO: Folgemeldung/ 80-jährige Fußgängerin nach Verkehrsunfall in Wismar verstorben

Nr.6198299  | 17.01.2026  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Wismar (ots) -

Heute erhielt die Polizei die traurige Mitteilung, dass die
80-jährige Fußgängerin, die nach einem schweren Unfall am 15.01.2026
im Wismarer Philosophenweg ins Klinikum eingeliefert wurde,
verstorben ist.

Pressemitteilung vom 15.01.2026
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6197382

Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de


