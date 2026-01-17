POL-HRO: 16-Jähriger bei Verkehrsunfall verstorben
Sanitz (ots) -
Am frühen Samstagmorgen ereignete sich auf der B 110 bei Sanitz ein
schwerer Verkehrsunfall in dessen Folge ein 16-jähriger Krad-Fahrer
noch an der Unfallstelle verstarb.
Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 16-Jährige gegen 01:20 Uhr
mit seinem Krad die B 110 aus Richtung Rostock kommend in Richtung
Sanitz.
Kurz vor dem Abzweig Groß Lüsewitz kam es dann zu einem Zusammenstoß
mit einem nachfolgenden PKW.
Vor Ort eintreffende Rettungskräfte führten umgehend
Reanimationsmaßnahmen durch, welche jedoch gegen 02:35 Uhr erfolglos
eingestellt werden mussten.
Der 67-jährige Fahrer im Nissan wurde bei dem Unfall im Fahrzeug
eingeklemmt. Nachdem dieser aus dem SUV befreit werden konnte,
brachte eine Rettungswagenbesatzung den Mann zur weiteren
medizinischen Versorgung in ein Rostocker Klinikum.
Zur Erforschung der Unfallursache kam ein Sachverständiger der DEKRA
am Unfallort zum Einsatz.
Polizeilich wird der Sachschaden auf 22.000 Euro geschätzt.
Gegen den 67-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des
Verdachts der fahrlässigen Tötung im Zusammenhang mit einem
Verkehrsunfall eingeleitet.
Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 07:30 Uhr beendet und
die Vollsperrung der B 110 konnte aufgehoben werden.
Die am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche
Staatsangehörigkeit.
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
