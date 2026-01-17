POL-HRO: 16-Jähriger bei Verkehrsunfall verstorben

Sanitz (ots) -



Am frühen Samstagmorgen ereignete sich auf der B 110 bei Sanitz ein

schwerer Verkehrsunfall in dessen Folge ein 16-jähriger Krad-Fahrer

noch an der Unfallstelle verstarb.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 16-Jährige gegen 01:20 Uhr

mit seinem Krad die B 110 aus Richtung Rostock kommend in Richtung

Sanitz.

Kurz vor dem Abzweig Groß Lüsewitz kam es dann zu einem Zusammenstoß

mit einem nachfolgenden PKW.

Vor Ort eintreffende Rettungskräfte führten umgehend

Reanimationsmaßnahmen durch, welche jedoch gegen 02:35 Uhr erfolglos

eingestellt werden mussten.

Der 67-jährige Fahrer im Nissan wurde bei dem Unfall im Fahrzeug

eingeklemmt. Nachdem dieser aus dem SUV befreit werden konnte,

brachte eine Rettungswagenbesatzung den Mann zur weiteren

medizinischen Versorgung in ein Rostocker Klinikum.

Zur Erforschung der Unfallursache kam ein Sachverständiger der DEKRA

am Unfallort zum Einsatz.

Polizeilich wird der Sachschaden auf 22.000 Euro geschätzt.

Gegen den 67-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des

Verdachts der fahrlässigen Tötung im Zusammenhang mit einem

Verkehrsunfall eingeleitet.

Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 07:30 Uhr beendet und

die Vollsperrung der B 110 konnte aufgehoben werden.

Die am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche

Staatsangehörigkeit.



