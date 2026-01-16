POL-NB: Brand in Einfamilienhaus in Groß Nemerow OT Zachow
PHR Neubrandenburg (ots) -
Am Freitagnachmittag, dem 16.01.2026, gegen 15:00 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte ein Brandt in Zachow, in 17094 Groß Nemerow, gemeldet.
Nach ersten Erkenntnissen kam es in dem Wohnhaus vermutlich durch einen technischen Defekt zu einem Brand.
Alle Bewohner des Hauses blieben unverletzt.
Zur Brandbekämpfung waren die Ortsfeuerwehren Groß Nemerow, Burg Stargard, Rowa und Teschendorf im Einsatz.
Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.
Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg.
Im Auftrag
Erik Günther
Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1/ Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell