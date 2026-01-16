POL-NB: Brand in Einfamilienhaus in Groß Nemerow OT Zachow

PHR Neubrandenburg (ots) -



Am Freitagnachmittag, dem 16.01.2026, gegen 15:00 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte ein Brandt in Zachow, in 17094 Groß Nemerow, gemeldet.



Nach ersten Erkenntnissen kam es in dem Wohnhaus vermutlich durch einen technischen Defekt zu einem Brand.

Alle Bewohner des Hauses blieben unverletzt.



Zur Brandbekämpfung waren die Ortsfeuerwehren Groß Nemerow, Burg Stargard, Rowa und Teschendorf im Einsatz.



Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.



Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell