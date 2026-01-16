POL-HRO: Auffahrunfall mit Leichtverletzten sorgt für 2 Stunden Vollsperrung der A19
Rostock (ots) -
Am Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr kam es auf der A19 in
Fahrtrichtung Berlin, auf Höhe der Anschlussstelle Glasewitz zu einem
Auffahrunfall, bei dem mehrere Personen leichtverletzt wurden. Nach
ersten Erkenntnissen soll ein Autofahrer während der Fahrt auf der
rechten Spur seine Scheibenwischanlage bedient und dabei ein
vorausfahrenden PKW übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß beider
Fahrzeuge. Infolgedessen geriet das vorausfahrende Fahrzeug auf den
Standstreifen und in die Mittelschutzplanke. Von den beiden Insassen
des PKW wurde ein 25-Jähriger Mitfahrer leichtverletzt. In dem
auffahrenden PKW saßen ein 53-jähriger Fahrer und ein 7-jähriges
Kind, welche ebenfalls leichte Verletzungen erlitten. Alle Insassen
wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im
Rahmen der Unfallaufnahme musste die A 19 für ca. 2 Stunden
vollgesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 17.000 Euro.
Beide PKW mussten abgeschleppt werden.
Josefin Albrecht
Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf
