POL-HRO: Auffahrunfall mit Leichtverletzten sorgt für 2 Stunden Vollsperrung der A19

Am Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr kam es auf der A19 in

Fahrtrichtung Berlin, auf Höhe der Anschlussstelle Glasewitz zu einem

Auffahrunfall, bei dem mehrere Personen leichtverletzt wurden. Nach

ersten Erkenntnissen soll ein Autofahrer während der Fahrt auf der

rechten Spur seine Scheibenwischanlage bedient und dabei ein

vorausfahrenden PKW übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß beider

Fahrzeuge. Infolgedessen geriet das vorausfahrende Fahrzeug auf den

Standstreifen und in die Mittelschutzplanke. Von den beiden Insassen

des PKW wurde ein 25-Jähriger Mitfahrer leichtverletzt. In dem

auffahrenden PKW saßen ein 53-jähriger Fahrer und ein 7-jähriges

Kind, welche ebenfalls leichte Verletzungen erlitten. Alle Insassen

wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im

Rahmen der Unfallaufnahme musste die A 19 für ca. 2 Stunden

vollgesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 17.000 Euro.

Beide PKW mussten abgeschleppt werden.



Josefin Albrecht

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell