Vermisstenfahndung nach 16-jährigem Mädchen aus Schwerin

Die Polizei fahndet derzeit nach der 16-jährigen Angelina Sophie Lehmann aus Schwerin. Das Mädchen ist seit dem 12.01.2026, 18:00 Uhr, aus der elterlichen Wohnung in der Schelfstadt unbekannten Aufenthalts. Nach bisherigen Erkenntnissen hat das Mädchen Kontakte nach Parchim.

Seit heute Vormittag ist der Polizei ihr Verschwinden bekannt. Es wurden entsprechende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, bislang jedoch ohne Erfolg.

Beschreibung der Vermissten:

170cm groß, schlanke Figur, dunkelbraune schulterlange Haare, blau-graue Augen,

Zuletzt getragen:

blaue Jeanshose, schwarzer Pullover, braune Schuhe, rosa-schwarze Winterjacke

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 oder über den Notruf 110 entgegen.