POL-NB: Jugendliche mit Pfefferspray attackiert - Täter und Helferinnen gesucht

Neubrandenburg (ots) -



Am Montagabend (12.01.) gegen 19.40 Uhr sind zwei Jugendliche in der Neubrandenburger Großen Krauthöferstraße, auf Höhe der Hausnummer 5, von bisher Unbekannten von hinten gestoßen und mit Pfefferspray attackiert worden.



Die beiden Tatverdächtigen sollen zuvor in einer Gruppe mit weiteren Jugendlichen zusammen gestanden haben. Plötzlich sollen sie den späteren Opfern gefolgt sein. Sie sollen ohne bekanntes Motiv zunächst den männlichen Jugendlichen zu Boden geschubst und dann mit Pfefferspray in sein Gesicht gesprüht haben. Die weibliche Jugendliche bekam dabei ebenfalls etwas von dem Reizstoff ab. Sie konnten beide trotz der Einschränkungen durch das Reizgas in verschiedene Richtungen vor den Tätern weglaufen.



Das betroffene Mädchen wurde kurze Zeit später von zwei anderen Mädchen angesprochen, die ihr Hilfe anboten und sie bis nach Hause begleiteten. Als beide Opfer zu Hause waren, riefen die Eltern die Polizei.



Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Einer soll etwa 14 Jahre alt sein, hellbraunes oder blondes Haar haben, etwa 1,60 Meter groß sein. Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkelblaue Jacke. Der andere Tatverdächtige soll etwa 16 Jahre alt, dunkles Haar haben und etwa 1,70 Meter groß sein. Er war komplett dunkel gekleidet.



Erste umfangreiche Ermittlungen rund um den Tatort haben bisher nicht zu entscheidenden Hinweisen auf die Täter geführt. Außerdem sind die beiden Mädchen, die der Betroffenen am Abend halfen, noch unbekannt.



Daher hofft die Kriminalpolizei nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung:



Wer hat den Übergriff gesehen und kann dazu bzw. zu den Tatverdächtigen sachdienliche Hinweise geben?



Zudem werden die beiden Mädchen, die das weibliche Opfer bei der Flucht vor den Tätern angesprochen haben, von der Polizei für eine Zeugenbefragung benötigt.



Mögliche Zeugen sowie die gesuchten Helferinnen können sich an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 wenden oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



