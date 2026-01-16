POL-NB: Räuberischer Diebstahl in Zingst - Polizei sucht Zeugen und einen Kurierfahrer

Zingst (ots) -



Am Donnerstag (15. Januar 2026) kam es gegen 12:45 Uhr in der Zingster Hafenstraße in einem Modegeschäft zu einem räuberischen Diebstahl.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich eine bislang unbekannte Frau im Außenbereich eines Bekleidungsgeschäftes und entwendete dort eine Jacke aus der Auslage. Als die Angestellte den Diebstahl bemerkte, verfolgte sie die Tatverdächtige in Richtung Hafenstraße, um die entwendete Ware zurück zu erlangen.



Im weiteren Verlauf soll die Tatverdächtige sich und die Jacke verteidigt haben, wodurch die Verkäuferin leicht verletzt wurde. Die Verletzung erforderte jedoch keine ärztliche Behandlung.



Durch das beherzte Eingreifen zweier anwesender Zeuginnen und eines bislang unbekannten Kurierfahrers konnte die Tatverdächtige daran gehindert werden, mit der Jacke zu flüchten. Die Frau ließ die Jacke zurück, entfernte sich jedoch anschließend vom Tatort in unbekannte Richtung.



Die Täterin wird wie folgt beschrieben:



Sie sie etwas 1,65 Meter groß, habe schwarz/braunes zusammengebundenes Haar, trug eine schwarze kurze Felljacke sowie eine dunkle Hose. Die vermeintliche Diebin wird auf etwa 40 Jahre geschätzt und hatte eine schlanke Figur.



Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Gesucht werden insbesondere weitere Zeugen, die zu der Tatverdächtigen Angaben tätigen können sowie der Kurierfahrer, der mit seinem Fahrzeug den Fluchtweg der Tatverdächtigen blockierte und so eine Mitnahme der Jacke verhinderte. Hinweise nimmt die Polizei in Barth unter 038231/6720 oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



