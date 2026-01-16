POL-HRO: 80-jährige Fußgängerin in Wismar bei Unfall lebensbedrohlich verletzt
Wismar (ots) -
Am Donnerstagnachmittag ereignete sich im Wismarer Philosophenweg ein
schwerer Verkehrsunfall in dessen Folge eine 80-jährige Fußgängerin
lebensbedrohliche Verletzungen erlitt.
Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 64-jährige Fahrer eines
Renault-Transporters vom Philosophenweg, aus Richtung Rostocker
Straße kommend, gegen 15:45 Uhr nach links auf das Gelände der
dortigen Kindertagesstätte abbiegen. Hierbei übersah dieser die auf
dem Gehweg befindliche 80-jährige Fußgängerin und es kam zum
Zusammenstoß.
Bis zum Eintreffen der ersten Rettungskräfte versorgten zwei
Ersthelferinnen die schwerstverletzte Frau.
Über die Staatsanwaltschaft wurde der Einsatz eines Sachverständigen
der DEKRA angeordnet. An dem Unfallfahrzeug entstand kein
Sachschaden. Der Renault-Transporter wurde zum Zwecke weiterer
kriminaltechnischer Untersuchungen sichergestellt.
Die 80-jährige Frau wurde von einer Rettungswagenbesatzung ins
Schweriner Helios-Klinikum gebracht.
Eine durchgeführte Fahrtauglichkeitsprüfung beim 64-jährigen
Unfallverursacher ergab keine Auffälligkeiten.
Gegen 19:15 Uhr waren die Maßnahmen an der Unfallstelle beendet.
Das Kriminalkommissariat Wismar hat die weiteren Ermittlungen zum
Unfall aufgenommen.
Die Polizei bittet darum, dass sich weitere Zeugen des Unfalls bei
der Polizei in Wismar unter der TelNr.: 03841/ 203-0 melden. Zur
Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage
der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.
