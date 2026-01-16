POL-HRO: 80-jährige Fußgängerin in Wismar bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Wismar (ots) -



Am Donnerstagnachmittag ereignete sich im Wismarer Philosophenweg ein

schwerer Verkehrsunfall in dessen Folge eine 80-jährige Fußgängerin

lebensbedrohliche Verletzungen erlitt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 64-jährige Fahrer eines

Renault-Transporters vom Philosophenweg, aus Richtung Rostocker

Straße kommend, gegen 15:45 Uhr nach links auf das Gelände der

dortigen Kindertagesstätte abbiegen. Hierbei übersah dieser die auf

dem Gehweg befindliche 80-jährige Fußgängerin und es kam zum

Zusammenstoß.

Bis zum Eintreffen der ersten Rettungskräfte versorgten zwei

Ersthelferinnen die schwerstverletzte Frau.

Über die Staatsanwaltschaft wurde der Einsatz eines Sachverständigen

der DEKRA angeordnet. An dem Unfallfahrzeug entstand kein

Sachschaden. Der Renault-Transporter wurde zum Zwecke weiterer

kriminaltechnischer Untersuchungen sichergestellt.

Die 80-jährige Frau wurde von einer Rettungswagenbesatzung ins

Schweriner Helios-Klinikum gebracht.

Eine durchgeführte Fahrtauglichkeitsprüfung beim 64-jährigen

Unfallverursacher ergab keine Auffälligkeiten.

Gegen 19:15 Uhr waren die Maßnahmen an der Unfallstelle beendet.

Das Kriminalkommissariat Wismar hat die weiteren Ermittlungen zum

Unfall aufgenommen.



Die Polizei bittet darum, dass sich weitere Zeugen des Unfalls bei

der Polizei in Wismar unter der TelNr.: 03841/ 203-0 melden. Zur

Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage

der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell