POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten in Röbel

Am 16.01.2026 gegen 00:15 Uhr kam es im Gewerbegebiet von Röbel im Glienholzweg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr der 46-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Transporters Opel Combo den Glienholzweg aus Richtung des Baumarktes kommend in Richtung CD-Werk. Zur gleichen Zeit befuhr der 41-jährige deutsche Fahrzeugführer eines LKW MAN den Glienholzweg aus Richtung Nordcar Oppermann kommend in Richtung Umgehungsstraße. An der Kreuzung beider Straßen beachtete der 46-Jährige die Vorfahrt des 41-jährigen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden beide Fahrzeugführer schwer Verletzt und mussten mit dem Rettungswagen in Krankenhaus gebracht werden. Dort wurden sie stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 16.000,-EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.



