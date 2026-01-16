POL-HRO: Arbeitsunfall in einem Milchviehbetrieb in Groß Molzahn bei Gadebusch mit drei Verletzten

Gadebusch (ots) -



Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es am Donnerstagabend gegen

21:30 Uhr in einem Milchviehbetrieb in Groß Molzahn zu einem

Arbeitsunfall bei dem drei Mitarbeiter des Betriebes verletzt wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu einer Reaktion zweier

Chemikalien im Bereich des Melkkarussels wodurch ein reizendes Gas

entstand.

In der Folge erlitten drei Mitarbeiter im Alter von 27, 34 und 37

Jahren Augen- und Atemwegsreizungen. Diese wurden zur weiteren

medizinischen Versorgung von Rettungswagenbesatzungen ins Klinikum

nach Ratzeburg gefahren.

Wegen des zunächst unklaren Ausmaßes des Gasaustritts wurde der

Katastrophengutzug des Landkreises Nordwestmecklenburg alarmiert. In

der Folge kamen 18 Freiwillige Feuerwehren mit 105 Kameraden vor Ort

zum Einsatz.

Hier konnte nach durchgeführten Gasmessungen kurze Zeit später

Entwarnung gegeben werden.

Mitarbeiter der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Ereignisort.

Derzeit ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen

Körperverletzung gegen Unbekannt.

Ob ein Sachschaden entstanden ist, kann momentan noch nicht benannt

werden.

Nach einer Überprüfung aller Geräte konnte der Betreib die Arbeit

wieder aufnehmen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell