POL-HRO: Arbeitsunfall in einem Milchviehbetrieb in Groß Molzahn bei Gadebusch mit drei Verletzten
Gadebusch (ots) -
Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es am Donnerstagabend gegen
21:30 Uhr in einem Milchviehbetrieb in Groß Molzahn zu einem
Arbeitsunfall bei dem drei Mitarbeiter des Betriebes verletzt wurden.
Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu einer Reaktion zweier
Chemikalien im Bereich des Melkkarussels wodurch ein reizendes Gas
entstand.
In der Folge erlitten drei Mitarbeiter im Alter von 27, 34 und 37
Jahren Augen- und Atemwegsreizungen. Diese wurden zur weiteren
medizinischen Versorgung von Rettungswagenbesatzungen ins Klinikum
nach Ratzeburg gefahren.
Wegen des zunächst unklaren Ausmaßes des Gasaustritts wurde der
Katastrophengutzug des Landkreises Nordwestmecklenburg alarmiert. In
der Folge kamen 18 Freiwillige Feuerwehren mit 105 Kameraden vor Ort
zum Einsatz.
Hier konnte nach durchgeführten Gasmessungen kurze Zeit später
Entwarnung gegeben werden.
Mitarbeiter der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Ereignisort.
Derzeit ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen
Körperverletzung gegen Unbekannt.
Ob ein Sachschaden entstanden ist, kann momentan noch nicht benannt
werden.
Nach einer Überprüfung aller Geräte konnte der Betreib die Arbeit
wieder aufnehmen.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.
