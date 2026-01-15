POL-HRO: Polizei fahndet nach vermisster 42-jähriger Frau aus Schwerin

Schwerin (ots) -



Die Polizei fahndet derzeit nach einer vermissten 42-jährigen Frau aus Schwerin. Angehörige hatten zuletzt Anfang Januar dieses Jahres Kontakt zu der Vermissten. Seit der vergangenen Nacht hat die Polizei Kenntnis von ihrem Verschwinden und leitete entsprechende Fahndungsmaßnahmen ein, bislang jedoch ohne Erfolg.



Weitere Details zur Vermissten sowie ein Foto sind unter dem beigefügten Link zu finden: https://fcld.ly/2026-01vermisst_schwerin



Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 oder über den Notruf 110 entgegen.



Die Medien werden gebeten die Vermisstenfahndung zu unterstützen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell