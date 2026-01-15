POL-HRO: Aktuelle Schockanrufe in den Bereichen Plau am See und Boizenburg
Rostock (ots) -
Derzeit kommt es vermehrt in den Bereichen Plau am See und Boizenburg
zu sogenannten Schockanrufen.
Dabei werden derzeit die "Maschen" des tödlichen Verkehrsunfalls,
welcher durch ein Familienmitglied verursacht wurde sowie der Anruf
eines beteiligten Polizisten die eine Tätergruppierung in der Nähe
der jeweiligen Wohnadresse festgestellt haben, angewendet. In der
Folge sollen dann immer Geldzahlungen als Kaution für den
Unfallverursacher oder die Übergabe des privaten Schmucks und Geldes
zur sicheren Aufbewahrung an die Polizei erfolgen.
Kriminelle versuchen immer wieder mit wechselnden Betrugsmaschen
Menschen am Telefon hereinzulegen.
Bei derartigen Telefonanrufen können Sie jederzeit auflegen. Beenden
Sie solche Anrufe einfach.
Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und geben Sie niemals
Informationen zu Ihren Wertgegenständen im Haus, Passwörtern und
Bankinformationen heraus.
Sie können sich jederzeit an Ihre örtliche Polizei oder den
Polizeinotruf wenden.
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell