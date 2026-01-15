POL-HRO: Aktuelle Schockanrufe in den Bereichen Plau am See und Boizenburg

Rostock (ots) -



Derzeit kommt es vermehrt in den Bereichen Plau am See und Boizenburg

zu sogenannten Schockanrufen.

Dabei werden derzeit die "Maschen" des tödlichen Verkehrsunfalls,

welcher durch ein Familienmitglied verursacht wurde sowie der Anruf

eines beteiligten Polizisten die eine Tätergruppierung in der Nähe

der jeweiligen Wohnadresse festgestellt haben, angewendet. In der

Folge sollen dann immer Geldzahlungen als Kaution für den

Unfallverursacher oder die Übergabe des privaten Schmucks und Geldes

zur sicheren Aufbewahrung an die Polizei erfolgen.



Kriminelle versuchen immer wieder mit wechselnden Betrugsmaschen

Menschen am Telefon hereinzulegen.

Bei derartigen Telefonanrufen können Sie jederzeit auflegen. Beenden

Sie solche Anrufe einfach.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und geben Sie niemals

Informationen zu Ihren Wertgegenständen im Haus, Passwörtern und

Bankinformationen heraus.



Sie können sich jederzeit an Ihre örtliche Polizei oder den

Polizeinotruf wenden.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



