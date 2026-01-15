POL-NB: Pinguin auf Abwegen?

Stralsund (ots) -



Am heutigen Donnerstag (15. Januar 2026) wurde die Polizei über einen frei laufenden Pinguin auf der Rügenbrücke infomiert. Zur Überprüfung des Sachverhaltes begab sich eine Funkstreifenwagenbesatzung vor Ort, konnte aber keinen frei laufenden Pinguin feststellen.



Die Rücksprache mit Experten des Deutschen Meeresmuseums ergab, dass es sich um einen jungen Kormoran handeln könnte, da sich diese zum Verwechseln ähnlich sehen würden.



Ob es sich um einen Pinguin, einen Kormoran oder eine optische Täuschung handelte, kann nicht abschließend geklärt werden.



