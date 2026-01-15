POL-NB: Abschlussmeldung - Brand einer Trocknungsanlage

Malchin (ots) -



Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Morgen zum Brand einer Trocknungsanlage in der Stavenhagener Straße in Malchin.



Hier der Link zur Ausgangsmeldung: https://tinyurl.com/ycym29ew



Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkten Mitarbeiter am Morgen einen brenzlichen Geruch sowie Qualm im oberen Bereich eines Silos, in welchem 25 Tonnen Hafer lagerten. Daraufhin informierten sie die Feuerwehr.



Durch diese konnte das Feuer am frühen Nachmittag gelöscht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 200.000 Euro.



Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung.



