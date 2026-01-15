POL-NB: Garagenbrand in Süderholz - Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung

Süderholz (ots) -



Am Donnerstag (15. Januar 2026) kam es gegen 10.30 Uhr in der Gemeinde Süderholz zu einem Garagenbrand, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.



Nach ersten Erkenntnissen brannte eine etwa 4 x 4 Meter große Garage in voller Ausdehnung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr konnte den Brand umgehend löschen.



Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergab sich der Verdacht einer vorsätzlichen Brandstiftung. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei dem mutmaßlichen Tatverdächtigen um einen 48-jährigen deutschen Staatsangehörigen handeln könnte.



Aufgrund der Nahbereichssuche kamen mehrere Streifenwagen der Polizei zum Einsatz, darunter Kräfte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers und des Polizeireviers Grimmen sowie Diensthundeführer.



Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an.



