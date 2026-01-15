POL-NB: Rosenkohldiebe beschädigen Hochbeet

Details anzeigen Bild: Polizei Stralsund Bild: Polizei Stralsund

Sassnitz (ots) -



Über das digitale Polizeirevier zeigte ein 37-jähriger Sassnitzer ein eher ungewöhnliches Delikt an: Unbekannte hatten es auf seinen Rosenkohl abgesehen und gingen dabei nicht gerade zimperlich vor.



Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Gemüseliebhaber Zugang zum Hochbeet in der Gartensparte "An der Schranke". Dort ernteten sie kurzerhand den angebauten Rosenkohl und hinterließen neben leergefegten Pflanzen auch ein beschädigtes Hochbeet.



Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 70 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und hofft, dass die Täter ihr Gemüse künftig rechtmäßig einkaufen.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Juliane Boutalha

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell