Polizei fahndet nach vermisster 42-jähriger Frau aus Schwerin

Die Polizei fahndet derzeit nach einer vermissten 42-jährigen Frau aus Schwerin. Angehörige hatten zuletzt Anfang Januar dieses Jahres Kontakt zu der Vermissten Yvonne Weiland. Seit der vergangenen Nacht hat die Polizei Kenntnis von ihrem Verschwinden und leitete entsprechende Fahndungsmaßnahmen ein, bislang jedoch ohne Erfolg.

Die Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

1,72m groß, schlanke Gestalt, schwäbischer Akzent.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 oder über den Notruf 110 entgegen.

Die Medien werden gebeten die Vermisstenfahndung zu unterstützen.