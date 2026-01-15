POL-NB: Warnung vor falschen Polizisten und Schockanrufen

Neustrelitz (ots) -



Aktuell kommt es im Bereich Neustrelitz vermehrt zu Anrufen durch angebliche Polizisten.



Die Betrüger fragen am Telefon nach Geld und Wertgegenständen in der Häuslichkeit und äußern, dass Verbrecher im Wohnbereich der Angerufenen unterwegs wären. Aufgrund dessen sollen die Angerufenen sowohl ihre Wertgegenstände, als auch ihr Bargeld bereithalten, damit es durch die falschen Polizisten in Verwahrung genommen werden kann.

Hierbei handelt es sich jedoch um einen Betrugsversuch und nicht um die Schilderung wahrer Begebenheiten.



Wir appellieren daher:



- Seien Sie skeptisch!

- Geben Sie keine persönlichen Daten am Telefon heraus und machen Sie keine Angaben zu Bargeldbeständen und Wertgegenständen.

Die Polizei würde Sie am Telefon nie danach fragen.

- Lassen Sie sich von den Betrügern nicht in Gespräche verwickeln. Beenden Sie das Telefonat, wenn Ihnen das Gespräch komisch vorkommt.

- Wenden Sie sich im Zweifel an die Polizei.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Kimberly Schätzchen

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395 5582 5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell