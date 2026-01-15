POL-NB: Polizei stellt Fahrer auf Autobahn

Sponholz/A20 (ots) -



Beamte des Polizeireviers Friedland haben heute Nacht gegen 01.50 Uhr einen 35-Jährigen von Sponholz bis auf die Autobahn 20 Höhe Strasburg verfolgen müssen, um ihre angedachte Verkehrskontrolle durchführen zu können.



Nachdem er schließlich auf die Haltesignale der Polizei reagiert hat, verließ er mit der Polizei die Autobahn. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er in einem nicht zugelassenen Auto unterwegs war und die Kennzeichen auch nicht zu dem Auto gehörten.



Gegen den Deutschen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Kennzeichenmissbrauch ermittelt.



Kennzeichentafeln und Autoschlüssel wurden sichergestellt, das Auto blieb zunächst gesichert am Straßenrand stehen.



