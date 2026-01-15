POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigen Jugendlichem aus Stralsund

Stralsund (ots) -



Seit dem 07. Januar 2026 wird ein 15-jähriger Jugendlicher aus Stralsund vermisst.



Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Stralsund unter der 03831 28900, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.



Weitere Informationen und auch ein Foto finden Sie unter folgendem Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt: https://is.gd/Um88y0.



