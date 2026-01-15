Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigen Jugendlichem aus Stralsund

Details anzeigen Bild: Polizei Stralsund Bild: Polizei Stralsund

Die Polizei sucht derzeit nach dem 15-jährigen Yannik Bockkom aus Stralsund. Der Jugendliche ist abgängig aus der Wohneinrichtung „Phoenix“ im Frankenwall in Stralsund Zuletzt gesehen wurden der deutsche Staatsbürger am Vormittag des Mittwoch, dem 07. Januar 2026, in der Wohneinrichtung und ist seit dem unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

Er ist etwa 178 cm groß, hat eine schlanke Gestalt und trägt eine Glatze.

Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 28900, im digitalen Polizeirevier unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.