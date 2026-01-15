POL-HRO: 71-Jähriger verstirbt nach Badeunfall in der Ostsee vor Graal-Müritz

Nr.6197012  | 15.01.2026  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Graal-Müritz (Landkreis Rostock) (ots) -

Am frühen Vormittag des 15.01.2026 ist ein 71-jähriger Deutscher vor Graal-Müritz vermutlich an den Folgen eines Badeunfalls verstorben.

Laut vorliegenden Angaben sei der aus dem Landkreis Rostock stammende Mann in den Morgenstunden zum Schwimmen in das Wasser gegangen. Als der Mann nicht, wie sonst üblich, kurz darauf nach Hause zurückkehrte, alarmierte dessen Ehefrau Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei. Sofort wurden unter Beteiligung diverser Einsatzkräfte umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Nach gegenwärtiger Informationslage konnte die Besatzung eines eingesetzten Rettungshubschraubers den Gesuchten gegen 10:40 Uhr, im Bereich der örtlichen Seebrücke, feststellen. Trotz der sofortigen Bergung verliefen die Reanimationsmaßnahmen ohne Erfolg.

Zu den genauen Umständen ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern