POL-NB: Erstmeldung - Brand einer Trocknungsanlage
Malchin (ots) -
Gegen 07:20 Uhr wurde der Polizei der Brand einer Trocknungsanlage in der Stavenhagener Straße in Malchin gemeldet.
Durch den Brand des Silos kann es aktuell zu Rauch- und unangenehmen Geruchsentwicklungen kommen. Es wird daher empfohlen die Fenster im Nahbereich geschlossen zu halten.
Es wird unaufgefordert nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395 5582 5007
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell