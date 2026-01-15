LKA MV: Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung nach einem Tatverdächtigen
Aufgrund des Verdachts der Gründung einer kriminellen Vereinigung im Ausland sowie der Erpressung im besonders schweren Fall und vieler weiterer Straftaten wird nach Oleg Evgenievich NEFEDOV gefahndet.
Der Gesuchte steht im Verdacht, die Gruppierung hinter der Schadsoftware „Black Basta“ gegründet und als deren Rädelsführer geleitet zu haben, wodurch ein wesentlicher Tatbeitrag zur Durchführung von globalen Cyberattacken geleistet wurde. Im Speziellen besteht der Verdacht, dass der Gesuchte unter den Pseudonymen Die Gruppierung ist mutmaßlich für die Erpressung von mehr als 100 Unternehmen im Bundesgebiet sowie ca. 600 weiterer weltweit verantwortlich. Die originale Fahndungsmeldung sowie viele weitere Informationen zum Sachverhalt finden Sie auf der Webseite des BKA unter www.bka.de/oeffentlichkeitsfahndung69
