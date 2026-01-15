LKA MV: Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Öffentlichkeitsfahndung nach einem Tatverdächtigen

Aufgrund des Verdachts der Gründung einer kriminellen Vereinigung im Ausland sowie der Erpressung im besonders schweren Fall und vieler weiterer Straftaten wird nach Oleg Evgenievich NEFEDOV gefahndet.

Der Gesuchte steht im Verdacht, die Gruppierung hinter der Schadsoftware „Black Basta" gegründet und als deren Rädelsführer geleitet zu haben, wodurch ein wesentlicher Tatbeitrag zur Durchführung von globalen Cyberattacken geleistet wurde. Im Speziellen besteht der Verdacht, dass der Gesuchte unter den Pseudonymen , , , , , und die Ransomware „Black Basta" entwickelte und etablierte. Innerhalb der Gruppierung nahm er die Position des Geschäftsführers ein. Als dieser entschied er über Angriffsziele, rekrutierte Mitarbeiter, wies ihnen Aufgaben zu, nahm an Lösegeldverhandlungen teil, verwaltete die Taterträge aus den Lösegelderpressungen und bezahlte damit die Mitglieder der Gruppierung. Somit hat der Gesuchte als Rädelsführer den fortlaufenden Einsatz der Ransomware „Black Basta" sowie weiterer Schadsoftware unterstützt, mittels derer die Gruppierung fremde Computersysteme infiltrierte, Daten entwendete und Systeme verschlüsselte, um ein Lösegeld zur Entschlüsselung zu verlangen. Die Gruppierung ist mutmaßlich für die Erpressung von mehr als 100 Unternehmen im Bundesgebiet sowie ca. 600 weiterer weltweit verantwortlich. Die originale Fahndungsmeldung sowie viele weitere Informationen zum Sachverhalt finden Sie auf der Webseite des BKA unter www.bka.de/oeffentlichkeitsfahndung69










