Presseeinladung: Gemeinde Iven erhält neues Löschfahrzeug

Innen-Staatssekretär Dr. Christian Frenzel nimmt am Samstag an der offiziellen Übergabe eines Löschgruppenfahrzeuges (LF 10) an die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Iven im Landkreis Vorpommern-Greifswald teil.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Samstag, 17. Januar 2026, 11 Uhr

Ort: Feuerwehrgerätehaus Iven, Dorfstraße, 17391 Iven

Für die Beschaffung des neuen Löschgruppenfahrzeuges erhielt die Gemeinde eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 132.000 Euro.