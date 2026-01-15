Presseeinladung: Gemeinde Iven erhält neues Löschfahrzeug

Nr.17/2026  | 15.01.2026  | IM  | Ministerium für Inneres und Bau

Innen-Staatssekretär Dr. Christian Frenzel nimmt am Samstag an der offiziellen Übergabe eines Löschgruppenfahrzeuges (LF 10) an die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Iven im Landkreis Vorpommern-Greifswald teil.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin:        Samstag, 17. Januar 2026, 11 Uhr

Ort:              Feuerwehrgerätehaus Iven, Dorfstraße, 17391 Iven

Für die Beschaffung des neuen Löschgruppenfahrzeuges erhielt die Gemeinde eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 132.000 Euro.

