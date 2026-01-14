POL-HRO: Abschlussmeldung zu schwerem Verkehrsunfall auf der B105 Sandhagen - Vollsperrung aufgehoben

B105/Sandhagen (Landkreis Rostock) (ots) -



Es ergeht zunächst der Hinweis auf die Ausgangsmeldung, welche unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6196006 abgerufen werden kann.



Im Zuge der nun weiterführenden Erkenntnisse der Verkehrsunfallaufnahme kann der Unfallhergang nun wie folgt grob skizziert werden. Wie mehrere Zeugen berichteten, hätte der 61-jährige Fahrer eines Mercedes in Fahrtrichtung Neubukow zunächst mehrere Fahrzeuge zusammenhängend überholt. Aus bislang ungeklärter Ursache hätte sich der Mann jedoch nicht rechtzeitig in den fließenden Verkehr eingeordnet, sondern versucht ein weiteres Fahrzeug (LKW) zu überholen. Der ihm entgegenkommende 41-jährige Fahrer eines Mazda konnte die folgende Kollision augenscheinlich nicht mehr vermeiden. Zudem sei der Mercedes auch noch seitlich mit dem LKW kollidiert. Aufgrund der Intensität des Frontalzusammenstoßes wurden die beiden PKW in den Straßengraben geschleudert. Dem 61-Jährigen gelang es nicht, sich in Folge des Unfalls selbst aus dem Fahrzeugwrack zu befreien, sodass er durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie unter Einsatz schweren Gerätes befreit werden musste. Beide beteiligte Personen wurden nach medizinischer Erstversorgung mit dem Verdacht jeweils schwerer Verletzungen in das Universitätsklinikum nach Rostock gebracht. Beide am Unfall beteiligte Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Auch an dem sekundär beteiligten LKW entstanden Beschädigungen. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird nach einer groben Ersteinschätzung mit mindestens 30.000 Euro beziffert.



Die Staatsanwaltschaft Rostock ordnete aufgrund der Schwere des Unfallgeschehens sowie zur Unterstützung der örtlichen Verkehrsunfallermittlungen den Einsatz eines Sachverständigen der DEKRA an. Die sich anschließenden Ermittlungen obliegen dann der Kriminalpolizei.



Die B105 musste des Rettungseinsatzes, der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergung der Unfallfahrzeuge bis 12:50 Uhr voll gesperrt werden. Der auflaufende Verkehr wurde durch weitere Einsatzkräfte der Polizei abgeleitet.



