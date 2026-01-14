POL-NB: Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis und Zulassung unter Drogenverdacht gestoppt

Sassnitz (ots) -



Im Rahmen der Streifentätigkeit stoppten Beamte am Dienstagmorgen (13. Januar 2026) gegen 07:15 Uhr im Stadtgebiet von Sassnitz einen Pkw, der anschließend wegen mehrerer Verstöße die Fahrt nicht fortsetzte.



Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug bereits außer Betrieb gesetzt war und die angebrachten Kennzeichen manipuliert sein könnten, sodass das Fahrzeug unzulässigerweise im öffentlichen Straßenverkehr genutzt wurde.



Weiterhin ergab die Überprüfung, dass die 43-jährige deutsche Fahrerin des Ford aufgrund einer vorangegangenen Verkehrsstraftat nicht mehr im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ. Allerdings zeigte die Frau von der Insel Rügen Anzeichen, die auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten.



Aus diesem Grund sollte zur Beweissicherung eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt durchgeführt werden. Während der Maßnahme verhielt sich die Frau renitent und leistete Widerstand gegenüber den eingesetzten Beamten. Sowohl die Fahrzeugführerin als auch die Polizeibeamten blieben hierbei glücklicherweise unverletzt.



Gegen die 43-Jährige wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt, unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstößen gegen zulassungs- und versicherungsrechtliche Vorschriften, unter anderem gegen das Pflichtversicherungsgesetz.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell