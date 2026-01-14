POL-HRO: Zwei Verletzte, hoher Sachschaden - Unfall zwischen Lindenbeck und Granzin

Granzin (ots) -



Bei einem Unfall zwischen Lindenbeck und Granzin (bei Lübz) sind am Dienstagmittag zwei Personen verletzt worden.



Wie aus dem aktuellem Erkenntnisstand hervorgeht sei der Transporter gegen 12.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der 37-jährige Fahrer des Mercedes-Benz sowie sein 48-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Am Mercedes Transporter eines Mobilitätsdienstleisters entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 41.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn der Gemeindestraße musste im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen teilweise voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.



