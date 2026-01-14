POL-HRO: Schweriner Sporthalle durch Feuer beschädigt

Schwerin (ots) -



In der Nacht zum heutigen Mittwoch sind das Vordach sowie Teile der Fassade einer Sporthalle in der Schweriner Weststadt durch ein Feuer beschädigt worden.



Die Polizei wurde gegen 04:00 Uhr alarmiert und begab sich umgehend zur Von-Flotow-Straße. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern an.



Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen in der Nacht im Bereich der Sportstätte beispielweise zu verdächtige Personen oder Fahrzeugbewegungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224 oder per Mail an kk.schwerin@polmv.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



