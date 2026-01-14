POL-HRO: Wohnungsbrand in Rostock - Lichtenhagen
Rostock (ots) -
Am Abend des 13.01.2026 kam es um 19:17 Uhr zu einem gemeinsamen
Einsatz der Feuerwehr Rostock und der Polizei im Rostocker Stadtteil
Lichtenhagen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet eine
Einraumwohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der
Flensburger Straße in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde
durch diese starke Rauchentwicklung und Flammen, welche aus der
Wohnung schlugen, festgestellt. Durch die Feuerwehr wurde umgehend
mit den Löscharbeiten begonnen.
Es wurden insgesamt 15 Personen vorübergehend aus dem Wohnhaus
evakuiert und auf einem nahegelegenen Sammelplatz bis zum Abschluss
der Löscharbeiten gesammelt.
Bereits kurze Zeit später hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht und
alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die
brandbetroffene Wohnung war in der weiteren Folge nicht mehr
bewohnbar.
Durch die Feuerwehr konnte in der brandbetroffenen Wohnung keine
Personen angetroffen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei
dem Feuer niemand verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca.
50.000,- Euro geschätzt.
Zur Bekämpfung des Brandes waren die Feuerwache 2 und 3 der
Berufsfeuerwehr Rostock sowie die Freiwillige Feuerwehr Warnemünde
mit insgesamt ca. 20 Kameraden im Einsatz.
Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort die Ermittlungen übernommen und
es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet.
Marcus Rode
Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
