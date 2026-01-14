POL-HRO: Wohnungsbrand in Rostock - Lichtenhagen

Rostock (ots) -



Am Abend des 13.01.2026 kam es um 19:17 Uhr zu einem gemeinsamen

Einsatz der Feuerwehr Rostock und der Polizei im Rostocker Stadtteil

Lichtenhagen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet eine

Einraumwohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der

Flensburger Straße in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde

durch diese starke Rauchentwicklung und Flammen, welche aus der

Wohnung schlugen, festgestellt. Durch die Feuerwehr wurde umgehend

mit den Löscharbeiten begonnen.



Es wurden insgesamt 15 Personen vorübergehend aus dem Wohnhaus

evakuiert und auf einem nahegelegenen Sammelplatz bis zum Abschluss

der Löscharbeiten gesammelt.



Bereits kurze Zeit später hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht und

alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die

brandbetroffene Wohnung war in der weiteren Folge nicht mehr

bewohnbar.



Durch die Feuerwehr konnte in der brandbetroffenen Wohnung keine

Personen angetroffen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei

dem Feuer niemand verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca.

50.000,- Euro geschätzt.



Zur Bekämpfung des Brandes waren die Feuerwache 2 und 3 der

Berufsfeuerwehr Rostock sowie die Freiwillige Feuerwehr Warnemünde

mit insgesamt ca. 20 Kameraden im Einsatz.



Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort die Ermittlungen übernommen und

es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet.



Marcus Rode

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



