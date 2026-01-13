POL-HRO: Aktuelle Warnmeldung: Lebensgefahr bei Betreten von Eisflächen

Rostock (ots) -



Aktuell melden sich in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock mehrere Zeugen, die von Personen auf Eisflächen berichten. Im Landkreis Rostock und in der Landeshauptstadt Schwerin kam es zu Einsätzen von Feuerwehr und Polizei. Am Rostocker Schwanenteich mussten Drohnen eingesetzt werden. Vor Ort angetroffene Kinder bestätigten, dass sie den Teich betreten hatten.



Bisher sind keine Einbrüche in das Eis bekannt.

Polizei und Feuerwehr warnen ausdrücklich davor, gefrorene Gewässer zu betreten.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Sophie Pawelke

Telefon: 038208 888-2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell