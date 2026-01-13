POL-HRO: Diebe entwenden forstwirtschaftliche Geräte bei Sternberg

Sternberg (ots) -



Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag forstwirtschaftliche Geräte von zwei Privatgrundstücke in Groß Raden bei Sternberg entwendet. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge haben sich die Täter teils gewaltsam Zutritt zu den umfriedeten Grundstücken an der Landstraße 141 / Bützower Chaussee verschafft. Dem Spurenaufkommen zufolge wurden dort mehrere Lagerhallen und Räumlichkeiten betreten und durchsucht. Dabei sollen mindestens fünf Kettensägen sowie zwei Motorsensen überwiegend der Marke "Stihl" entwendet worden sein. Darüber hinaus hätten die Diebe drei 20-Liter-Benzinkanister gestohlen. Insgesamt wird der Stehlschaden auf etwa 6.000 Euro angegeben.



Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Anhand der im Schnee aufgefundenen Spuren geht die Polizei von mehreren Tätern aus. Zeugen, die Hinweise zu den Taten in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 09:30 Uhr machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sternberg (Tel.: 03847 43270) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874 411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell