Presseeinladung: Gewerbeobjekt in Grimmen wird Wohngebäude

Landesbauminister Christian Pegel wird am Donnerstag einen Zuwendungsbescheid für den Umbau eines Gewerbeobjekts übergeben. Rund drei Millionen Euro gehen als zinsloses Darlehen mit Tilgungsnachlass an die Nautic tohuus GmbH.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Termin: Donnerstag, 15. Januar 2026, 15 Uhr

Ort: Stralsunder Str. 23-24, 18507 Grimmen

Mit dem Umbau eines Gewerbeobjekts in der Stralsunder Straße 23-24 wird ein dreigeschossiges Wohngebäude mit insgesamt 19 barrierearmen und barrierefreien Wohnungen für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen entstehen.