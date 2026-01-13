POL-NB: Mutmaßlicher Dieseldieb bei Marlow gestellt - Ermittlungen in zwei Richtungen

Gemeinde Marlow (ots) -



Am Montagabend, dem 12. Januar 2026, gegen 22.45 Uhr, meldete sich eine Hinweisgeberin bei der Einsatzleitstelle der Polizei und teilte mit, dass sie aktuell eine Person verfolge, die versucht habe, Diesel aus einem abgestellten Lkw zu entwenden.



Mehrere Zeugen konnten den mutmaßlichen Tatverdächtigen kurz darauf auf frischer Tat stellen, nachdem dieser gerade Kraftstoff aus einem parkenden Lkw abgezapft haben soll. Die Zeugen erkannten den Mann wieder, da dieser bereits am Vortag an gleicher Stelle und aus demselben LKW rund 100 Liter Diesel entwendet haben soll und nach dieser Tat offensichtlich noch flüchten konnte. Entsprechende Spuren waren bereits gesichert worden.



Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der sich offenbar zu einem in Tatortnähe abgestellten Fahrzeug entfernen wollte. Der Geschädigte des Diebstahls, ein 45-jähriger Deutscher, sowie weitere Zeugen nahmen die Verfolgung auf und konnten den jungen Mann schließlich stellen.



Vermutlich um die Flucht zu verhindern, beschädigte der 45-Jährige das Fahrzeug des Tatverdächtigen so erheblich, dass dieses nicht mehr fahrbereit war. Der Tatverdächtige konnte daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls in zwei Fällen gegen den 19-Jährigen. Gleichzeitig wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen den 45-jährigen Geschädigten eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Jennifer Sänger

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell