POL-HRO: Familienfeier endet mit böser Überraschung: Einbruch ins Wohnhaus

Dömitz (ots)



In den Abendstunden des Freitags haben unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Dömitz eingebrochen.



Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen sich die Unbekannten, während sich die Eigentümer auf einer Familienfeier befanden, gewaltsam Zutritt zum Einfamilienhaus verschafft haben. Im weiteren Verlauf hätten die Täter mehrere Räume des Hauses durchsucht und sollen Bargeld und Schmuck entwendet haben. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Wie genau die Täter sich Zugang zum Grundstück im Leopoldsbrunnen verschafft haben, bleibt Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls.



Wer sachdienliche Hinweise zur Tat, die sich im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 23:00 Uhr ereignet hat, geben kann, wird gebeten, sich bei Polizei in Ludwigslust (03874 411-0) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Christin Höfler

Telefon: 03874 411-304

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





